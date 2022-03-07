В суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России

В Гааге начались слушания в суде ООН по поданному Киевом иску против России на фоне специальной военной операции России в этой стране. Судья Джоан Донохью заявила, что представители российской стороны на заседание не явились, сообщает ТАСС.

Донохью сказала, что места для российских представителей в зале суда пустуют, добавив, что сожалеет об отсутствии ответчика на заседании.

Несмотря на это, было принято решение начать слушание и суд передал слово украинской стороне. Украину представляет Антон Корниевич, который призвал суд принять обеспечительные меры в отношении России. Он назвал необоснованными обвинения, выдвинутые Москвой по отношению к Киеву в совершении геноцида.

Украина самым резким образом отрицает эти обвинения и докажет их необоснованность. Если Россия не вернётся к исполнению международных законов, то суду нужно принять меры, — заявил Корниевич в суде.

Слушания суда запланированы на 7–8 марта. Они посвящены обеспечительным мерам, которые суд может ввести на период разбирательства для предотвращения усугубления конфликта между сторонами. Российской стороне слово должно быть предоставлено 8 марта.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.