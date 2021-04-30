В Стокгольме полиция разогнала демонстрацию против ковид-ограничений

https://static.news.ru/photo/13c571a4-aa83-11eb-ae5b-96000091f725_660.jpg Фото: Claudio Bresciani //Tt/GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов Стокгольма разогнали демонстрацию против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте полиции столицы Швеции.

Как уточняется в сообщении, правоохранители поговорили с организатором акции и выяснили, что на демонстрации собрались более восьми человек, что не допускается в связи с коронавирусными ограничениями. Тогда полицейские попросили митингующих разойтись, но «диалог не увенчался успехом».

Правоохранители были вынуждены разогнать митинг. Всего на акцию на площади Норра Банторгет в центральной части города пришли несколько сотен человек.

Сами протестующие выступают против антиковидных ограничений. Они заявляют, что соответствующее решение властей страны также ограничивает права и свободы граждан.

Предыдущие крупные акции протеста против ограничений в связи с пандемией прошли в Стокгольме 6 и 20 марта. На первой из них пострадали шесть человек.

Тем временем, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, по данным на 30 апреля, в мире коронавирусом заразились 878 386 человек. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 150 110 310 человек.