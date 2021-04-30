Более 150 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/24f80d8a-a9d7-11eb-a2c3-96000091f725_660.jpg Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

За сутки в мире коронавирусом заразились 878 386 человек. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 150 110 310 человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ рассказали, что за время распространения заболевания в мире в результате заражения и сопутствующих факторов скончались 3 158 792 пациента. Кроме того, представители организации добавили , что 1 011 457 859 человек (по состоянию на 28 апреля) вакцинировались от COVID-19.

Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки коронавирусом заразился 8731 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 4 805 288. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности за время пандемии COVID-19 заразились 4 805 288 россиян. Что касается выздоровевших, то за прошедшие 24 часа из российских больниц были выписаны 8406 человек. Всего же от последствий заражения коронавирусом вылечились 4 427 946 человек. Тем не менее в медицинских учреждениях и на домашнем лечении продолжают оставаться 267 214 пациентов.