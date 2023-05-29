В США указали на революцию в мире технологий из-за ИИ Президент Microsoft Смит сравнил появление ИИ с изобретением печатного станка

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент компании Microsoft Брэд Смит в заявил телеканалу CBS, что появление технологий искусственного интеллекта можно сравнить с изобретением печатного станка в XV веке. По его словам, ИИ — это фундаментальное открытие, которое позволит улучшить любую сферу деятельности человека. Несмотря на это, он призвал вовремя установить «тормозной механизм» в эту технологию, так как помимо пользы, с помощью ИИ можно нести и вред.

В каком-то смысле это все равно что изобретение печатного станка. Это фундаментальное открытие, которое может помочь нам проводить исследования, узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные, — сказал Смит.

Глава Microsoft подчеркнул, что ИИ может стать великим инструментом в руках человечества, но только если искусственный интеллект будет использован в качестве инструмента.

Ранее американская компания по производству чипов для мозга Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях. На официальной странице в Twitter представители компании сообщили, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало соответствующее разрешение. В Neuralink отметили, что приблизились еще на шаг к тому, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.