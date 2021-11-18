В США рассказали о способе уничтожения «Северного потока — 2»

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Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Турция может занять сторону Киева. Причиной решиться на это станет возможность получить экономический контроль над Крымом, отметил он в статье, опубликованной изданием «Главред».

Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому её может заинтересовать только крымско-татарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически, если...