В США рассказали о способе уничтожения «Северного потока — 2»
Bloomberg: «Северный поток — 2» точно будет уничтожен при нападении РФ на Украину
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:24, 19 ноября 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Обозреватель Леонид Бершидский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет гарантировано уничтожен в случае полномасштабного вторжения России на Украину. При этом будут подорваны «кропотливо выстроенные отношения» Москвы и Запада, отметил он в статье, опубликованной Bloomberg.
«Северный поток — 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину, — подчеркнул автор публикации.
Бершидский считает, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинет сроки запуска газопровода, и этим обязательно воспользуется Белый дом.
США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом, — предположил обозреватель.
Россия однако не намерена «развязывать войну», она заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой, заключил Бершидский.
Ранее стало известно, что у Киева есть «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока — 2» на всю мощность, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Этому даже не помешает тот факт, что газопровод уже построен, отметил он. В чём выражаются «очень большие шансы», Макогон не пояснил.