В США раскритиковали планы Китая помочь пострадавшим от пандемии странам

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Обещание Пекина предоставить финансовую помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 странам является отвлекающим манёвром в ситуации, когда всё больше государств призывают привлечь Китай к ответственности за сокрытие правды об инфекции.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Эллиот. По его словам, Китай должен заплатить больше заявленных $2 млрд. Представитель СНБ напомнил, что США выделили $10,2 млрд на глобальные меры противодействия распространению COVID-19.

Как источник вспышки Китай несёт особую ответственность и должен заплатить больше, давать больше, — подчеркнул Эллиот.

Как ранее сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии ежегодной сессии ВОЗ, пообещал помощь в размере $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Китайский лидер при этом оговорился, что в первую очередь помощь получат развивающиеся государства.