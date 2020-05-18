В США раскритиковали планы Китая помочь пострадавшим от пандемии странам

Обещание Пекина предоставить финансовую помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 странам является отвлекающим манёвром в ситуации, когда всё больше государств призывают привлечь Китай к ответственности за сокрытие правды об инфекции.
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Как источник вспышки Китай несёт особую ответственность и должен заплатить больше, давать больше, — подчеркнул Эллиот.
Как ранее сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии ежегодной сессии ВОЗ, пообещал помощь в размере $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Китайский лидер при этом оговорился, что в первую очередь помощь получат развивающиеся государства.
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