В США призвали исключить Турцию из НАТО за её позицию по Финляндии и Швеции 19Fortyfive: Турция должна быть исключена из НАТО, если она помешает Финляндии и Швеции войти в блок

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Турция должна быть исключена из Североатлантического альянса (НАТО), если она воспрепятствует вступлению Финляндии и Швеции в международную военную организацию, считает обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин. По его мнению, НАТО должна исключить Турцию из блока, потому что политика Вашингтона сильно отличается от политики Анкары. Он отметил, что избавиться от Анкары будет непросто. Обозреватель также рассмотрел различные рестрикции, которые, по его мнению, могут быть введены против Турции.

Однако сделать это не так просто. Во-первых, нет формального механизма исключения из организации. В прошлом Франция и Греция временно выходили из нее, но делали это добровольно.<…> Во-вторых, поскольку принятие решений в НАТО зависит от консенсуса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать любые попытки вытеснить Анкару. По сути, малоазиатское государство стало троянским конем, — говорится в статье.

Он считает, что против Турции нужно принимать меры. В качестве одной из них он предложил запретить самолётам авиакомпании Turkish Airlines летать в страны НАТО до той поры, пока Анкара не выскажется за присоединения Финляндии и Швеции к блоку.

Он также считает, что США могут оказать серьёзное экономическое давление на Турцию, чтобы обвалить лиру, а также закрыть для Анкары доступ к разведданным всех участников НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.