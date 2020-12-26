Американец применил огнемёт против метели

https://static.news.ru/photo/c893be8c-478d-11eb-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На некоторые штаты в США обрушилась метель. С бедствием борются порой экстравагантным образом.

В отдельных районах уровень снега достигал 114 сантиметров. Власти страны сообщают о как минимум восьми погибших и призывают граждан воздержаться от поездок во избежание коллапсов на дорогах и обморожений.

В этих условиях некоторые жители проявляют чудеса смекалки. В частности, житель города Ашленд штата Кентукки воспользовался огнемётом. Сосед запечатлел, как отчаявшийся откопать проезд к дому человек размахивает громоздким оружием в надежде растопить лёд.

Hereâs one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2 — Chad (@ChadBlue83) December 25, 2020

Пользователи отметили, что это столь же забавно, сколько и печально. Девушка из южного штата, например, поблагодарила Господа за то, что не знает такой беды, как сугробы, иначе ей бы тоже пришлось приобрести это оружие.

Как писал NEWS.ru, в Киеве во время торжественной церемонии зажигания огней на главной ёлке страны произошёл пожар. Инцидент случился вечером в субботу, 19 декабря.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за пиротехники на новогоднем дереве вспыхнула гирлянда. С огнём удалось быстро справиться. Пострадавших нет.