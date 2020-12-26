Американец применил огнемёт против метели

На некоторые штаты в США обрушилась метель. С бедствием борются порой экстравагантным образом.
В отдельных районах уровень снега достигал 114 сантиметров. Власти страны сообщают о как минимум восьми погибших и призывают граждан воздержаться от поездок во избежание коллапсов на дорогах и обморожений.
В этих условиях некоторые жители проявляют чудеса смекалки. В частности, житель города Ашленд штата Кентукки воспользовался огнемётом. Сосед запечатлел, как отчаявшийся откопать проезд к дому человек размахивает громоздким оружием в надежде растопить лёд.
Пользователи отметили, что это столь же забавно, сколько и печально. Девушка из южного штата, например, поблагодарила Господа за то, что не знает такой беды, как сугробы, иначе ей бы тоже пришлось приобрести это оружие.
Как писал NEWS.ru, в Киеве во время торжественной церемонии зажигания огней на главной ёлке страны произошёл пожар. Инцидент случился вечером в субботу, 19 декабря.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за пиротехники на новогоднем дереве вспыхнула гирлянда. С огнём удалось быстро справиться. Пострадавших нет.
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