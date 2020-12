Американец применил огнемёт против метели

В отдельных районах уровень снега достигал 114 сантиметров. Власти страны сообщают о как минимум восьми погибших и призывают граждан воздержаться от поездок во избежание коллапсов на дорогах и обморожений.

В этих условиях некоторые жители проявляют чудеса смекалки. В частности, житель города Ашленд штата Кентукки воспользовался огнемётом. Сосед запечатлел, как отчаявшийся откопать проезд к дому человек размахивает громоздким оружием в надежде растопить лёд.