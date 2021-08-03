В США пообещали дать убежище афганцам

Власти США пообещали предоставлять афганцам приют на своей территории из-за роста насилия в Афганистане. Об этом сообщило Sveriges Radio.
Осложнившаяся ситуация в Афганистане из-за
Мы видели сообщения об актах насилия в местах где продвигаются талибы, это возмутительно и совершенно неприемлемо,- заявил дипломат.
Процедура получения убежища в США состоит в необходимости соискателю сначала покинуть страну, где бушует конфликт, а затем подать на него заявку.
Как сообщалось ранее, вывод войск коалиции во главе с США спровоцировал талибов к началу активных действий в Афганистане. В провинциях занятых талибами все чаще происходят акты насилия, в частности сообщалось о расправе боевиков над гражданским населением в провинции Кандагар. На данный момент идет крупное вооруженное противостояние между правительственными силами республики и боевиками «Талибана». Многие районные центры находятся в руках террористов.