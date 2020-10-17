В США пользователи обнаружили секретный летательный аппарат

Как утверждает автор кадра, объект был зафиксирован на территории одного из отделений американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Известно, что компания якобы занимается секретными разработками под обозначением Skunk Works.
Есть идеи, что это такое? — пишет автора кадра.
В свою очередь, редактор одного из отделов издания The Drive предположил, что «засветившийся» аппарат вполне земного происхождения. По его мнению, это многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.
Как писал NEWS.ru, американская компания AeroVironment рассказала о своей новой разработке — перспективном барражирующем боеприпасе Switchblade 600, увеличенной версии беспилотника-камикадзе Switchblade.