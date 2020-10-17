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В США пользователи обнаружили секретный летательный аппарат

21:19, 17 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снимок необычного летального аппарата появился в Сети. Сделать его удалось благодаря сервису Google Maps.

На фотографии запечатлён объект футуристической конструкции. Его можно принять за НЛО.

Как утверждает автор кадра, объект был зафиксирован на территории одного из отделений американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Известно, что компания якобы занимается секретными разработками под обозначением Skunk Works.

Есть идеи, что это такое? — пишет автора кадра.

В свою очередь, редактор одного из отделов издания The Drive предположил, что «засветившийся» аппарат вполне земного происхождения. По его мнению, это многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.

Как писал NEWS.ru, американская компания AeroVironment рассказала о своей новой разработке — перспективном барражирующем боеприпасе Switchblade 600, увеличенной версии беспилотника-камикадзе Switchblade.

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