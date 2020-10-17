В США пользователи обнаружили секретный летательный аппарат

https://static.news.ru/photo/1871e3f8-10a6-11eb-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снимок необычного летального аппарата появился в Сети. Сделать его удалось благодаря сервису Google Maps.

На фотографии запечатлён объект футуристической конструкции. Его можно принять за НЛО.

Found this at Lockheed Martin SkunkWorks on googlemaps a few mins ago. Any idea what it is? @ValerieInsinna @Aviation_Intel pic.twitter.com/jHohrFzXXZ — Martin Campbell (@mart__land) October 15, 2020

Как утверждает автор кадра, объект был зафиксирован на территории одного из отделений американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Известно, что компания якобы занимается секретными разработками под обозначением Skunk Works.

Есть идеи, что это такое? — пишет автора кадра.

В свою очередь, редактор одного из отделов издания The Drive предположил, что «засветившийся» аппарат вполне земного происхождения. По его мнению, это многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.

Как писал NEWS.ru, американская компания AeroVironment рассказала о своей новой разработке — перспективном барражирующем боеприпасе Switchblade 600, увеличенной версии беспилотника-камикадзе Switchblade.