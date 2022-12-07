В США назвали «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной Politico: политики на Западе избегают взрывоопасного вопроса о вступлении Украины в НАТО

Фото: Zhang Cheng / XinHua / Global Look Press

Обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico написала, что слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО вызывают недовольство. Журналист добавила, что западные политики стараются избегать данного вопроса. Она назвала эту тему «взрывоопасной» для Запада, так как вступление Украины в НАТО остается запретной темой.

Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней. Заявление Зеленского о вступлении в Альянс по ускоренной процедуре застало врасплох многих партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство, — сказано в публикации.

Она напомнила про недавнее заявление президента Макрона, который отметил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России.

Ранее зампомощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган сказала, что потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась. Данниган аргументировала свою позицию тем, что Киев получает военную технику от Альянса с начала специальной военной операции РФ.