В Совфеде объяснили выход из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/a4cbdb9c-c389-11eb-8fbd-96000091f725_660.jpg Сергей Цеков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Это стало ответом на соответствующее решение США, заявил сенатор Сергей Цеков в беседе с RT.

По его словам, в Москве выступали за продление этого договора, но Вашингтон отказался от этого, кроме того, Евросоюз не смог гарантировать, что результаты контроля над российской территорией не будут переданы в США. Как подчеркнул сенатор, в Москве решили, что продление этого договора вредит безопасности России.

Поэтому наше решение является ответом на то решение, которое было принято прежде всего США и в принципе молчаливо было поддержано значительной частью стран Евросоюза, — рассказал Цеков.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в увязывании вопроса сохранения Договора по открытому небу с ситуацией на территории Донбасса. Дипломат подчеркнул, что позиция Вашингтона по взаимодействию с Москвой в сфере контроля над вооружениями является противоречивой. Так, Штаты решили выйти из Договора по открытому небу, но при этом продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Дипломат считает, что позиция США замешана на странных и абсурдных обвинениях по поводу происходящего в Донбассе.

Согласно Договору по открытому небу, 34 страны-участницы могут летать над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки и ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.