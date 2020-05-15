В Сингапуре создали тест, определяющий антитела к COVID-19 в течение часа

Учёные из Сингапура создали экспресс-тест на антитела к коронавирусу, который показывает результат уже в течение часа. Об этом сообщила глава программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа.
Тест, по её словам, поможет «оценивать эффективность потенциальных вакцин против COVID-19, рассчитывать, какая часть населения уже была инфицирована и вылечилась от соответствующих заболеваний».
Ван отметила, что тест в скоро времени поступит в производство и затем будет передан в местные больницы. Также тесты в кратчайшие сроки, по словам создателей, могут быть поставлены в другие страны.
Как ранее писал NEWS.ru, в китайском городе Ухань местные жители выстроились в очереди, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию.
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