В Швеции захотели увеличить пакет военной помощи Украине Глава Минобороны Швеции Йонсон заявил об увеличении пакета военной помощи Украине на 50%

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон во время визита в Одессу заявил, что выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. Он добавил, что страна направит Киеву средства ПВО и новые боеприпасы к ним. По его словам, правительство Швеции также выделит помощь военным ВСУ в виде зимней экипировки, пишут «Известия».

В этом пакете мы предоставляем ПВО, также боеприпасы для еще одного вида ПВО, и также, конечно, есть пакет, связанный с подготовкой к зиме, — сказал Йонсон.

Глава оборонного ведомства напомнил, что это уже девятый пакет помощи Стокгольма Киеву.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее назвал безумием продолжение поставок оружия на Украину в то время, когда в собственной армии наблюдается дефицит вооружений. Таким образом он прокомментировал статью издания Opinion, где приводился соответствующий отчет Французского института международных отношений (IFRI). В опубликованном в среду, 7 декабря, материале издания под названием «Французская армия: запасы вооружения в целом исчезли» говорится, что немногочисленные поставки оружия на Украину обусловлены недостатком у страны собственных вооружений.