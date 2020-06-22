В Штутгарте прошли аресты участников массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/77b1cad4-b482-11ea-92c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ARNULF HETTRICH via Global Look Press

Двое участников беспорядков в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) арестованы, ожидаются новые аресты, заявил глава МВД Баден-Вюртемберга Томас Штробл.

Ранее стало известно, что в Штутгарте посетители местных баров вступились за предполагаемых правонарушителей и стали забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками и камнями. В ходе беспорядков ущерб был нанесён 40 магазинам, девять из них были разграблены.

Всего в беспорядках участвовали около 300 человек. Им противостояли 280 правоохранителей. При этом были задержаны 24 человека. Половина из задержанных — с немецким гражданством.

Вчера мы получили два ордера на арест... Мы планируем сегодня получить дальнейшие ордера на арест, и я надеюсь, что со стороны юстиции будут приняты решения об аресте, — цитирует РИА Новости Штробла.

Он добавил, что для расследования дела создана специальная группа из 40 человек на базе полиции Штутгарта при поддержке уголовной полиции земли. Сейчас ведётся работа с записями камер наблюдения и видео, присланными частными лицами.

Как писал NEWS.ru, в результате массовых беспорядков в центре немецкого города Штутгарт получили травмы более десятка сотрудников полиции.