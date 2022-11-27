В Сербии объяснили ненависть поляков к русским Politika: Польша считает Россию врагом из-за событий XX века

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава, Польша

Обозреватель Марко Лакич в статье для сербской газеты «Политика» написал, что Польша считает Россию врагом из-за событий XX века. Он добавил, что у поляков исторически сложилось негативное отношение к русским, но события прошлого века укоренили в сознании эти настроения. Журналист отметил, что поляки называют русских «исконным врагом».

Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских. Подобное отношение к России обусловлено историческими причинами и событиями многовековой давности, — сказано в публикации.

Он указал на события Второй мировой войны, в ходе которой, по мнению, поляков, СССР якобы оккупировал территорию страны.

Ранее в МИД Польши заявили, что власти подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены стране Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.

От ФРГ Варшава требует около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине заявили, что Германия уже выплатила достаточно крупные репарации, оснований для удовлетворения требований польской стороны нет, а сама Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году.