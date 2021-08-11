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Политолог рассказал, как захотели сорвать встречу Путина и Меркель

15:23, 11 августа 2021
Политолог рассказал, как захотели сорвать встречу Путина и Меркель Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Срыв встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина является главной целью задержания в Германии британца по обвинению в работе на спецслужбы РФ. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Александр Сосновский.

Что нужно сделать, чтобы сорвать встречу Меркель Путин, запланированную на 20 августа? Верно. Нужен скандал, который помешает Германии быть «хорошей» по отношению к «злой» России, — рассуждает Сосновский.

Речь, по мнению специалиста, может идти о масштабной провокации с целью достичь целого комплекса целей, например, поссорить Россию сразу с двумя странами НАТО.

В таких условиях поездка канцлера в Москву на следующей неделе практически исключена, — отмечает политолог.

Ранее сообщалось, что в Германии 10 августа задержан гражданин Великобритании Дэвид С. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Мужчина работал в посольстве Соединённого Королевства в Берлине. Ему инкриминируют передачу документов российскому агенту за денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется.

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