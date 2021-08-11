Политолог рассказал, как захотели сорвать встречу Путина и Меркель
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
15:23, 11 августа 2021
Ангела Меркель и Владимир ПутинФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Срыв встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина является главной целью задержания в Германии британца по обвинению в работе на спецслужбы РФ. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Александр Сосновский.
Что нужно сделать, чтобы сорвать встречу Меркель — Путин, запланированную на 20 августа? Верно. Нужен скандал, который помешает Германии быть «хорошей» по отношению к «злой» России, — рассуждает Сосновский.
Речь, по мнению специалиста, может идти о масштабной провокации с целью достичь целого комплекса целей, например, поссорить Россию сразу с двумя странами НАТО.
В таких условиях поездка канцлера в Москву на следующей неделе практически исключена, — отмечает политолог.
Ранее сообщалось, что в Германии 10 августа задержан гражданин Великобритании Дэвид С. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Мужчина работал в посольстве Соединённого Королевства в Берлине. Ему инкриминируют передачу документов российскому агенту за денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется.