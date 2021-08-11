В Германии задержали «агента российских спецслужб» из Британии

Немецкие спецслужбы задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую разведку. «Агента российских спецслужб» задержали в городе Постдам 10 августа, сообщает прокуратура страны.

Речь идёт о неком Дэвиде С. Мужчина работал в посольстве Великобритании в Берлине в качестве принятого сотрудника. Его подозревают минимум в одной передаче документов российскому разведчику. Утверждается, что мужчина получал вознаграждение наличными, но точная сумма неизвестна.

В квартире вероятного шпиона и на его рабочем месте прошли обыски. Операция прошла при поддержке британских коллег, говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг заявил, что активность российских спецслужб в Германии достигла уровня времён холодной войны. Он считает, что Москва повысила свою активность и действует всё грубее, используя всё больше жёстких средств. Чиновник утверждает, что в стране находится большое число российских агентов, которые пытаются установить контакт с людьми, принимающими политические решения в Германии.