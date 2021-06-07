Немецкая контрразведка пожаловалась на российские спецслужбы

https://static.news.ru/photo/4399bfa8-c6c5-11eb-9b73-96000091f725_660.jpg Фото: Нэнси Сисель/РИА Новости

Активность российских спецслужб в Германии достигла уровня времён холодной войны, пожаловался глава глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) Томас Хальденванг в интервью газете Welt am Sonntag.

Мы замечаем, что Россия значительно повысила свою активность. Достигнутый сейчас уровень мы знали до сих пор только по времени холодной войны, — рассказал он.

По его словам, Москва действует всё грубее и с использованием более жёстких средств. Говоря об этом, он вспомнил убийство грузинского журналиста в Берлине в 2019 году

Хальденванг отметил, что большое число российских агентов находятся в стране и пытаются установить контакт с людьми, которые принимают политические решения в Германии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона. Он посоветовал Муру жить своей жизнью и не пытаться «дальше портить российско-британские отношения». Также он указал, что объём торговли между РФ и Великобританией в 2020 году вырос.