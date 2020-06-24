В результате взрыва в сирийском Африне пострадали 9 человек

https://static.news.ru/photo/cbd222e8-b63b-11ea-998c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hasan Kirmizitas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В сирийской провинции Алеппо вновь произошёл взрыв. Бомба сдетонировала в центре города Африн. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, погибли двое. Предположительно, это боевики из формирований вооруженной оппозиции.

О случившемся сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, взрывчатка была установлена на мотоцикле и приведена в действие на торговой улице Махмудия возле штаба оппозиционных сил.

20 июня сообщалось, что в жилых кварталах Африна взорвался автомобиль с бомбой. В результате 6 человек, в том числе ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.

Африн является административным центром курдского региона на севере Сирии. Сейчас город контролируется турецкими войсками и лояльными им группировками. Турция взяла его под контроль в 2018 году в ходе военной операции, в результате которой были изгнаны местные курдские боевики и переселены тысячи курдских жителей. Анкара считает курдских бойцов, которые ранее контролировали Африн, террористами. Курды, в свою очередь, не смирились с потерей города и устраивают диверсии, писал NEWS.ru.