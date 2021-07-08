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В посольстве Тайваня задержаны 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити

07:58, 09 июля 2021
Фото: tpsdave /pixabay.com
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Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза в дипломатическом представительстве Тайваня. Как сообщила пресс-служба МВД, операция проходила в Порт-о-Пренсе.

Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 четверга мск), задержаны 11 подозреваемых, — сказано в сообщении.

Действия полицейских были согласованы с дипломатами из посольства. Операция была проведена после того, как в полицию поступило сообщение, что 11 подозреваемых находятся в диппредставительстве.

Всё было проведено очень гладко и подозреваемые уже на допросе.

Глава страны погиб в ночь на среду. На его дом напали неизвестные. Супруга Моиза Мартин сейчас в критическом состоянии. Отставные колумбийские военные являются предполагаемыми исполнителями убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом ранее сообщил министр обороны Колумбии Молано Апонте. 

Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения.

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