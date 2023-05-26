В посольстве России рассказали о работе с Финляндией над разморозкой счетов

Фото: MFA Russia / Twitter.com / Global Look Press

Пресс-служба посольства РФ в Хельсинки сообщила, что Россия и Финляндия на уровне министерств иностранных дел работают над решением вопроса, связанного с заморозкой счетов диппредставительств, пишут «Известия». Дипломаты при этом отметили, что говорить о возможных способах достижения приемлемого результата пока рано. В российской дипмиссии выразили надежду на то, что финские власти настроены конструктивно.

В настоящее время предпринимаются попытки разрешения сложившейся ситуации, над вопросом работают внешнеполитические ведомства обеих стран. Говорить о конкретных сроках и возможных способах достижения приемлемого для обеих сторон результата пока рано, — рассказали в посольстве.

Представители России подчеркнули, что Москва открыта для диалога.

Ранее бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что забор, который возводит Финляндия на границе с Россией, не более чем клоунада и напрасная трата сил и денег. Он отметил, что строительство ограждения соответствует идеологической стратегии страны. По словам экс-сенатора, забор должен был создать препятствие в случае возможной миграционной диверсии в Евросоюз. Эксперт подчеркнул, что финское правительство готово к мобилизационной работе и видит в иммиграции практическое значение.