В посольстве Белоруссии в Вене провели спецоперацию из-за угрозы взрыва
Александр Чеков
Александр Чеков
18:53, 01 октября 2021
Global Look PressФото: Michael Indra imago-images.de
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В посольство Белоруссии в Вене поcтупила информация об угрозе взрыва, после чего сотрудники австрийской полиции провели спецоперацию на территории дипмиссии. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Кристофера Верняка. Информация о бомбе не подтвердилась.
Днём поступила информация об угрозе. Необходимые действия были согласованы с персоналом посольства [Белоруссии], потому что здание посольства — это экстерриториальная зона, прошёл обыск, — говорится в сообщении.
Следователи австрийского ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом проведут расследованиe.