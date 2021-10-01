В посольстве Белоруссии в Вене провели спецоперацию из-за угрозы взрыва

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В Грузии задержан бывший президент страны Михаил Саакашвили, рассказал премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили в ходе специального брифинга. По его словам, у грузинских силовиков была вся информация о передвижении политика из Украины в Грузию. Об этом пишет «Новости — Грузия».

Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. Он переведён в пенитенциарное учреждение, — подчеркнул премьер. Гарибашвили высоко оценил работу сотрудников правоохранительных органов при задержании...