В Польше исключили отправку войск НАТО на Украину

НАТО не рассматривает возможность отправки войск на Украину, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос даже не рассматривается.

Нет речи о направлении войск Союза (Североатлантического союза) и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается, — сказал Солох.

В Белом доме сообщили о проведении экстренного саммита НАТО по ситуации на Украине. Переговоры будут проходит в закрытом для формате прессы. Байден накануне анонсировал, что НАТО на саммите рассмотрит вопросы по укреплению своей деятельности. На встречу будут приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.