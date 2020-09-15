В ООН утрату биоразнообразия связали с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/59fc09ac-f7f1-11ea-b103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press

Утрата биоразнообразия на Земле имеет связь с распространением различных опасных инфекций, в том числе COVID-19. Об этом заявила исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) ООН Элизабет Марума Мрема.

По её словам, в связи продолжающейся деградацией природы появляются новые пути распространения смертоносных болезней среди людей и животных. Примером в этом году стал COVID-19. Марума Мрема подчеркнула, что пандемия показала необходимость изменений в подходе стран к проблеме утраты биологического разнообразия в мире.

Решения и масштаб предпринимаемой деятельности будут иметь серьёзные последствия — хорошие или плохие — для всех видов, включая наш, — сказала она на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада ООН «Глобальная перспектива в области биоразнообразия».

Исполнительный секретарь отметила, что темпы утраты биоразнообразия на сегодняшний день «невиданные за всю историю человечества». Из-за нерациональной эксплуатации природы человечеством под угрозой оказались практически «все живые системы Земли». По её мнению, пандемия должна заставить жителей планеты переосмыслить своё отношение к природе.

В ООН уверены, что биоразнообразие на Земле продолжит сокращаться, согласно прогнозам экспертов, при инерционных сценариях такая динамика сохранится минимум до 2050 года. При этом в организации подчёркивают, что эти тенденции ещё не поздно «замедлить, остановить и в конечном счёте обратить вспять», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главная угроза биологическому разнообразию на Земле заключается в вынужденном изменении животными мест своего обитания. Об этом рассказал главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьёв.