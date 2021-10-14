В ООН сообщили о росте числа голодающих из-за пандемии

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к росту числа голодающих в мире. По его словам, с голодом столкнулись порядка 160 млн человек, передаёт ТАСС.

Гутерриш сообщил, что во время пандемии не менее 120 млн человек оказались в крайней бедности, а 100 млн детей испытывают сложности с получением образования.

Коронавирус привёл к тому, что около 120 млн человек оказались в крайней бедности, 160 млн столкнулись с голодом, около 100 млн детей испытывают сложности с получением образования, — сказал он в видеообращении к участникам Второй Глобальной конференции организации по устойчивому транспорту.

Гутерриш также добавил, что пандемия наглядно показала важность создания надёжных схем функционирования транспорта в глобальном масштабе. Генсек ООН подчеркнул, что за последние 18 месяцев критическая роль транспорта в устойчивом развитии и обеспечении здравоохранения во всём мире стала ещё очевиднее.

Ранее об увеличении голодающих на фоне пандемии коронавируса также сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Он считает недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от нехватки еды.