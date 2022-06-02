В ООН сменили официальное название Турции В ООН одобрили изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации удовлетворили просьбу Анкары изменить название республики. Теперь в официальных документах будут писать Republic of Türkiye вместо Republic of Turkey, отметил он в беседе с РИА Новости.

Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye, — подтвердил Дюжаррик.

Он добавил, что изменение официально было признано, как только в ООН обратились власти Турции. Представитель генсека ООН уточнил, что коротким вариантом названия страны теперь считается Türkiye, а не Turkey, при этом место Турции в алфавитном порядке не изменилось.

Ранее стало известно, что Турция запросила ООН изменить во всех официальных документах на иностранных языках название республики. В Анкаре настаивали, что оно должно писаться соответственно турецким фонетическим нормам. Анкара хотела традиционное название Turkey (произносится как «Тёрки») заменить на Türkiye («Тюркие»).