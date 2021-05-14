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Генсек ООН рассказал, как решить конфликт Израиля и Палестины

17:29, 16 мая 2021
Фото: markbellingham/flickr.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что помочь разрешить палестино-израильский конфликт могут лишь мирные переговоры. Об этом пишет ТАСС.

Он также добавил, что боевые действия в зоне конфликта должны прекратиться незамедлительно. В противном случае обострение приведёт к неконтролируемому кризису во всём регионе.

Бои должны прекратиться. Ракеты и миномёты с одной стороны и воздушные и артиллерийские удары с другой должны быть остановлены. Я призываю все стороны внять этому призыву, — подчеркнул Гутерриш, выступая на внеочередном заседании СБ ООН.

Генсек также призвал обеспечить безопасную работу журналистов на территории конфликта и отметил, что потрясён количеством жертв среди мирного палестинского населения, женщин и детей в результате израильских авиаударов.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены. Позже сообщалось, что жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев.

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