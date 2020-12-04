Всё только начинается: в ООН предрекли катастрофический 2021 год

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В 2021 году мир рискует столкнуться с тяжелейшим за 75 лет гуманитарным кризисом. Об этом предупредил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Только за последние четыре года — в основном из-за вооружённых конфликтов — число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 млн до 135 млн. Но пандемия коронавируса увеличила эту цифру ещё вдвое — до 270 млн человек, рассказал он на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом борьбе с COVID-19.

Сейчас мы буквально смотрим в 2021 год, который станет годом самого серьёзного гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединенных Наций, — цитирует Бизли РИА Новости.

Он пояснил, что на решение проблемы голода общими усилиями уже потрачено $19 трлн. Однако в результате экономического спада потребности увеличились вдвое, а возможности уменьшились.

Если же удастся собрать необходимые средства, тогда предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию всё-таки получится, считает директор ВПП. Таким образом, отметил он, это даст возможность «пережить 2021 год».

Ранее эксперты и политики уже неоднократно заявляли о риске масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса. В частности, голод «библейских масштабов» предрекал глава ВПП Дэвид Бисли. О том, что пандемия коронавируса может обрушить массовый голод на 16 стран Африки и Ближнего Востока, говорили и в ООН.

О том, что проблема голода не решена и может усугубиться, предупреждал и экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Причиной усугубления ситуации он так же называл пандемию. Политик призывал активизировать усилия ООН в области поддержания мира и безопасности, а также во всех других областях.

Ранее NEWS.ru писал, что Норвежский нобелевский комитет присудил Всемирной продовольственной программе премию мира. Таким образом была дана оценка предпринятым ООН действиям в борьбе с голодом, а также отмечены вклад в установление мира в зонах конфликтов, а также деятельность в качестве главенствующей силы по предотвращению использования голода как орудия конфликтов и войны.