Официальный представитель председателя 67-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак прокомментировала призыв украинского президента Владимира Зеленского исключить Россию из ГА организации. По её словам, такое решение может быть принято только через Совбез ООН, сообщает РИА Новости.
Все подобные решения принимаются через Совет Безопасности, — подчеркнула официальный представитель.
В Совбезе ООН Россия обладает правом вето, что делает невозможным ее исключение из Генассамблеи.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 28 июня в ходе заседания Совбеза ООН по Украине попросил организацию лишить Россию права полномочий в Генассамблее. Он заявил, что у Москвы «нет права» участвовать и голосовать по вопросам ситуации на Украине, которая «является неспровоцированной».