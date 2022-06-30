Евгений Бугров

В ООН ответили Зеленскому на его призыв исключить Россию из Генассамблеи В ООН на призыв Зеленского заявили, что вопрос об исключении России из ГА должен решать СБ

30 июня 2022 в 02:19

Фото: Manuel Elias/UN Photo/XinHua/Global Look Press