Зеленский призвал ООН лишить Россию полномочий в Генассамблее

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совбеза ООН по Украине попросил организацию лишить Россию права полномочий в Генассамблее. Заявление было сделано по видеосвязи, украинский лидер заранее просил организовать его выступление.

Украинский президент заявил, что у России «нет права» участвовать и голосовать по вопросам ситуации на Украине, которая «является неспровоцированной».

Я призываю вас лишить делегацию государства полномочий в Генассамблее ООН. Это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН. Если мы будем действовать последовательно и проявлять политическую волю, то это будет единственное логическое решение с точки зрения Устава ООН, — потребовал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. Он добавил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.