В ОБСЕ обеспокоены ростом напряжённости вокруг Украины

https://static.news.ru/photo/fa2b6a44-a04d-11eb-98f6-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и призвали к скорейшей деэскалации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Линде и Шмид также с озабоченностью отметили возросший уровень нарушений режима прекращения огня, недавно зафиксированный вдоль линии соприкосновения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине (СММ). Они согласились с необходимостью немедленного полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Шмид отметила, что в регионе имеют место серьёзные вмешательства в работу технических средств мисси и ограничения свободы передвижения

Ранее в мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что регулярно сталкиваются с препятствиями при перемещениях на востоке Украины, несмотря на то что свобода передвижения предусмотрена мандатом миссии и Минскими соглашениями.

В Народной милиции самопровозглашённой ЛНР также рассказали, что ВСУ пытаются не пропустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы у линии соприкосновения, где размещена тяжёлая украинская техника.

Как сообщал NEWS.ru, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине 15 апреля зафиксировала всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. За две недели было отмечено около четырёх тысяч нарушений режима прекращения огня.