В нескольких областях Украины могут усилить карантин

https://static.news.ru/photo/5a7b24bc-b84f-11ea-a1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 13 регионах Украины могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Ввести новые ограничения могут в западных областях и в Киеве.

Мы увидели резкий рост в некоторых областях — увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны, — цитирует РИА Новости Степанова.

Решение об усилении карантинных мер будут принимать главные санитарные врачи областей на региональных комиссиях. По словам Степанова, усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных и дошкольных учреждений.

Как писал NEWS.ru, по данным на 27 июня, суточный прирост числа заболевших коронавирусом на Украине немного снизился по сравнению с предыдущими днями: зарегистрировано 948 новых случаев, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Из ранее заболевших выздоровели 402 человека, скончались 24 пациента. Рекордный прирост заболевших зарегистрирован на Украине 26 июня — 1109, к этому дню показатели суточного прироста повышались в течение нескольких дней. Так, 25 июня было выявлено 994 новых инфицированных, 24 июня — 940, а 23 июня — 833.

С начала пандемии в стране заразились 42 065 человек, выздоровели — 18 701, умерли 1110 человек. На данный момент лечатся от инфекции 22 254 человека.