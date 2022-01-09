В НАТО предположили, что одной встречи с Россией окажется недостаточно

Переговоры с Россией могут растянуться на серию встреч. Они будут направлены на поиск приемлемых решений для всех сторон и компромисса. Такое предположение сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит Financial Times.

Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией, — сказал Столтенберг.

Первая встреча представителей России и США запланирована на вечер 9 января. Она пройдёт в формате ужина и будет носить характер так называемых "предварительных переговоров. Основная часть дискуссий состоится в понедельник, 10 января, она пройдёт в отделении ОН в Женеве на территории постпредства США.

Американскую делегацию на переговорах возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

После переговоров РФ и США в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия-НАТО, в затем, в Вене, консультации на лощадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.