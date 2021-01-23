В Мозамбике и Зимбабве готовятся встретить шторм «Элоиза»

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Тропический шторм «Элоиза», эпицентр которого сейчас находится в Мозамбикском проливе, усилился и превращается в тропический циклон, угрожая странам юго-востока Африки.

Температура воздуха над Мозамбикским проливом сейчас достигает 29 градусов Цельсия, шторм быстро набирает дополнительную энергию. Ветер в центре шторма продолжает усиливаться, он уже достиг скорости в 50 м/с, — сообщил в эфире телеканала ENCA южноафриканский метеоролог Гидеон Гроенвальд.

Шторм уже добрался до прибрежных районов Мозамбика (между Ангоче и Бейрой), там идут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром. На уже затопленное побережье крупного мозамбикского города Бейра он может обрушиться рано утром 23 января. Власти уже принимают необходимые меры для защиты населения и важнейших объектов инфраструктуры.

Кроме того, «Элоиза» может 24 января добраться до Зимбабве. Наводнения и сильные ветры ожидаются в районах Чипинге и Чиманимане. Комитеты гражданской защиты населения создали эвакуационные центры и информируют людей об опасности.

Тропический шторм «Элоиза» образовался в Индийском океане 14 января.

Как писал NEWS.ru, «пояса дождей» в тропиках в случае роста среднегодовых температур могут сместиться к полюсам, что приведёт к резкому уменьшению осадков во многих регионах влажных тропиков. Это, в свою очередь, может привести к изменению климата и количества осадков на всей планете. Данные компьютерных моделей климата Земли, спутников и сухопутных метеорологических станций говорят о том, что глобальное потепление может серьёзно изменить внешний вид планеты, если рост температур не остановится на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального периода. Изменения затронут не только дикую природу, но и ландшафты, созданные человеком.

Учёные предположили ещё одно опасное последствие глобального потепления. В ходе исследования они установили, как рост температуры и концентрации кислорода в атмосфере может повлиять на работу внутритропической зоны конвергенции. Так климатологи называют две полосы, которые тянутся вдоль экватора через тропические регионы Земли. В этих зонах часто льют обильные дожди из-за пониженного атмосферного давления, поэтому их также называют «поясами дождей».