Коронавирус обновил очередной рекорд по числу заболевших

https://static.news.ru/photo/09636d48-a442-11eb-b4b9-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/Global Look press

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю составило 5,7 млн человек. Это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Темпы распространения инфекции увеличились в Индии, ряде стран Латинской Америки и Восточной Европы, там с начала апреля был установлен рост заболеваемости, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Предыдущий рекорд по числу заболевших за неделю был установлен в декабре прошлого года — 5,36 млн случаев.

В России за прошедшие сутки было диагностировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки из больниц выписаны 9404 пациентов, умерли 398 человек. Лидерами по уровню заболеваемости по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Наименьшие показатели в Ненецком и Чукотском автономном округах.

Ранее максимальный суточный прирост новых случаев был выявлен в Индии. Там медики диагностировали 332 730 новых случаев, скончались 2,2 тысячи пациентов. Эти показатели являются максимальными с начала пандемии. В настоящее время страны занимает второе место в списке стран с наибольшим число выявленных случаев коронавируса. За всё время в стране заразились 16,2 млн человек, умерли 186,9 тысячи индусов.