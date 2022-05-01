В Минобороны России заявили вызволении с «Азовстали» 80 человек

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

С территории предприятия «Азовсталь» благодаря инициативе российского лидера Владимира Путина эвакуированы 80 мирных жителей, заявили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, те, кто пожелал выехать в подконтрольные украинским властям районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста, передаёт ТАСС.

Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей, — сказали в МО РФ.

В Минобороны отметили, что для безопасной эвакуации гражданских лиц российские военные и силы народной милиции ДНР открыли гуманитарный коридор и обеспечивали режим тишины. Покинувшие территорию завода граждане размещены в населённом пункте Безыменное в ДНР. Им предложены ночлег, питание и медицинская помощь.

Ранее об эвакуации гражданских из «Азовстали» сообщил в Twitter украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, территорию предприятия покинули около 100 человек, и они направляются на подконтрольную Киеву территорию.