В МИД Украины заявили, что страна не занимается разработкой биооружия

МИД Украины сообщил, что не занимается разработкой биологического оружия, сообщает ТАСС. В украинском МИД заявили, что Минздрав страны отрицает информацию об «экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой США» и «уничтожении особо опасных патогенов». По словам представителей ведомства, в украинских лабораториях ведётся аналитическая работа в рамках международного права.

Все лабораторные возможности на Украине выполняют единую общую функцию — индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающих под регуляцию в соответствии с международными медико-санитарными правилами, — говорится в сообщении министерства.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что всё необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено с Украины. По его словам, на Украине военные из России нашли 30 биолабораторий, которые могли быть использованы для производства биооружия. В частности, в них велись работы с чумой и дизентерией. Украинский же Минздрав поставил задачу полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

О том, что на территории Украины вблизи границы с Россией велась разработка биологического оружия, рассказал в ходе брифинга 6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. МО РФ тогда же опубликовало указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.