В МИД РФ появится департамент «мягкой силы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

NEWS.ru выяснил, на какой стадии находится проект по продвижению мягкой силы за рубежом через российский МИД. Разговоры об этом начались еще в прошлом году. Как сообщили на Смоленской площади в ответ на наш запрос, в структуре дипведомства уже создан новый департамент — по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям (ДМГК).

Это будет 43-й департамент МИД. Он одобрен указом президента РФ 20 мая 2022 года.

В структуру центрального аппарата МИД России введен дополнительный департамент и определены новые полномочия МИД России по участию в разработке и реализации государственной политики в области многостороннего гуманитарного сотрудничества и обеспечения гуманитарного влияния Российской Федерации в мире, расширения образовательного и спортивного обмена Российской Федерации с иностранными государствами, — рассказали в пресс-службе МИД в ответ на обращение NEWS.ru.

При этом на сайте российского внешнеполитического ведомства пока нет информации о новом подразделении. Также не ясно, кто возглавит департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям. Судя по всему, он находится в процессе разработки.

На данный момент проводятся организационно-кадровые мероприятия, связанные с созданием ДМГК, — признали в МИД РФ

Предполагается, что департамент не будет дублировать задачи Россотрудничества, призванного продвигать российскую «мягкую силу» за рубежом.