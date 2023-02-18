В МИД РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Нидерландов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Пресс-служба МИД РФ сообщила РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве не стали уточнять, какой именно будет ответная реакция властей на действия европейского государства.

Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ, — сказано в публикации.

Глава МИД Королевства Вопке Хукстра объяснил данное решение тем, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Еще одной причиной высылки стало то, что переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом.

Ранее в МИД России были вызваны посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух и его итальянский коллега Джорджо Стараче. В ведомстве подчеркнули, что с обоими была проведена беседа «по остро стоящим вопросам». До дипломатов «довели российские оценки» продолжающихся поставок Украине вооружений и военной техники, в том числе наступательных, а также подготовки военнослужащих ВСУ и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров, поэтому заявления об их неучастии являются ложью. По его словам, бойцов для ВСУ готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.