В МИД призвали учитывать выгоду от долгосрочных контрактов по газу

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Южная Корея экстрадировала в США россиянина, который подозревается в причастности к деятельности международной киберпреступной организации, занимавшейся распространением хакерских программ с целью вымогательства. Личность гражданина РФ не раскрывается. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что россиянин обвиняется в хищении около $2 млн у компаний и частных лиц в составе преступной группы в рамках создания хакерской программы Trickbot. Он был задержан по ордеру южнокорейской...