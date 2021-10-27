В МИД призвали учитывать выгоду от долгосрочных контрактов по газу
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:22, 28 октября 2021
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия не может заставлять партнёров по газовым переговорам заключать долгосрочные контракты. По его словам, они должны понимать выгоду таких сделок. Об этом пишет РИА Новости.
Большая часть контрактов сейчас носит долгосрочный характер, многие носят рыночный спотовый характер: это покупателям решать, что им выгоднее, на что они делают ставку — на рост рынка, на падение, на устойчивость, — объяснил Панкин.
Он отметил, что все решения подогреваются коммерческими и политическими интересами.
Ранее Панкин в ответ на призывы Вашингтона ввести санкции против Москвы из-за цен на газ сообщил, что Россия соблюдает все контрактные обязательства по газу. Для увеличения поставок существуют определённые условия. По его словам, есть масса других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки.