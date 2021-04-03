В Мехико во время акции феминисток пострадали более 30 сотрудниц полиции

https://static.news.ru/photo/1643f302-94b1-11eb-96da-96000091f725_660.jpg Фото: Amaresh V. Narro/The Photo Access/Global Look Press

Не менее 30 сотрудниц полиции получили ранения, трое были госпитализированы после протестной акции феминисток в центре Мехико. Об этом сообщает местное издание El Universal.

Около 400 участниц манифестации требовали тщательного расследования убийства гражданки Сальвадора Виктории Саласар, погибшей 27 марта во время задержан в городе Тулум штата Кинтана-Роо. Несколько агрессивно настроенных феминисток пытались прорваться в Национальный дворец через ограждения, а в последовавших после этого стычках применили молотки.

Саласар, находившаяся в Мексике на законных основаниях, погибла при задержании 27 марта. Согласно официальной информации, причиной смерти стал перелом шейного позвонка, вызванный чрезмерным применением силы. Полицейских, участвовавших в задержании девушки, арестовали, им грозит до 50 лет лишения свободы. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Монеточка опубликовала свои рассуждения о феминизме в связи с празднованием Международного женского дня. Она рассказала, как движение, по её мнению, помогает ей и другим женщинам.