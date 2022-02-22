В ЛНР заявили о гибели двух мирных жителей при обстреле

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Президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины. Трансляция велась на сайте американской администрации.

Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу, — подчеркнул Байден. Он также пообещал наладить работу с основными потребителями...