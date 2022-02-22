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В ЛНР заявили о гибели двух мирных жителей при обстреле

01:16, 23 февраля 2022
В ЛНР заявили о гибели двух мирных жителей при обстреле Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Обстрел территории Луганской Народной Республики с позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) привёл к гибели двух мирных жителей. Управляемая ракета попала в их автомобиль, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

В 23:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении населённый пункт Золотое-4 — населённый пункт Березовское, применив ПТРК (1 ПТУР), в результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей республики, — отмечается в сообщении.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков ранее заявил, что Украина, по сути, уже ведёт боевые действия против Донбасса, действует нагло и безнаказанно.

Ранее стало известно, что военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при миномётном обстреле со стороны ВСУ населённого пункта Желобок. Подразделения ВСУ открыли огонь по позициям защитников Донбасса. Обстрел производился из 82-миллиметрового миномёта, станкового противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.

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