В ЛНР заявили, что силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ

Украинские силовики установили свыше 500 мин возле дороги в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Попасная рядом с линией соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
Боевики 30-й бригады ВСУ установили более 500 противотанковых мин ТМ-62 вблизи автомобильной дороги Т0504 общего пользования, — говорится в пресс-службе оборонного ведомства.
Там уточнили, что дорогу использует население, а также представители ОБСЕ.
В самом населённом пункте Попасная, по данным Народной милиции, украинские военные разместили противотанковый ракетный комплекс «Конкурс» и оборудовали новые позиции.
Как писал NEWS.ru, ранее украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия ежегодно увеличивает финансирование самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Только на зарплаты их госслужащим выделяется $1,3 млрд.
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