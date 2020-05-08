В ЛНР заявили, что силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ

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На Украине полиция задержала пенсионера, пришедшего в День Победы на Аллею Славы с красным флагом с изображением звезды. Инцидент произошёл в городе Мелитополе.

Полицейские силой вырвали флаг у мужчины. Силовики сочли его выход провокацией, так как на знамени изображён символ Советского Союза. В настоящий момент все советские символы в Незалежной запрещены, передают «Известия»....