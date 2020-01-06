https://static.news.ru/photo/1df0e374-316d-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первая группа турецких военных уже прибыла в Триполи. Об этом сообщил командующий силами поддержи операции «Вулкан гнева» Насер Аммар.

Аммар отметил, что теперь его подчинённые могут нанести большой урон ливийской армии, так как турецкие военные им в этом помогут. Поддержка Анкары даёт возможность авиации ПНС (правительство национального согласия) проводить операции. Силы правительства национального согласия теперь могут сбивать самолёты Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.

Отныне никаких комплиментов не будет, — цитирует его портал Afrigate News.

Как ранее писал NEWS.ru, военные, которых турецкая сторона направила в Ливию, проведут обучение бойцов для защиты интересов ПНС. Соответствующую информацию сообщили представители партии президента Турции Реджепа Эрдогана.