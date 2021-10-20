В Латвии ввели локдаун до 15 ноября

Правительство Латвии приняло решение ввести в стране жёсткий локдаун на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство LETA. Жёсткие ограничения вступят в силу 21 октября и будут действовать до 15 ноября.

Как сообщается , все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, будут закрыты. Граждане страны не смогут покидать место жительства ночью с 20:00 до 05:00. В автомобилях смогут находиться не более двух человек, не являющихся родственниками.

Также запрещается проведение развлекательных мероприятий и предоставление различных услуг. Образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса в стране. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их. Согласно указу, правительство России должно определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а местные власти — режим работы таких учреждений, находящихся на территории соответствующего региона.