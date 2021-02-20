В Крыму заявили об «имперских амбициях» Британии на Украине

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Выделение Великобританией денег на поддержку «крымских» административных структур, созданных на Украине, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала многоходовкой. Она также отметила, что подобные английские действия крымчанам «понятны и неинтересны».

Следует напомнить далёким английским коллегам, что Херсон — это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов, направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов, — заявила РИА Новости Ковитиди.

По её словам, выделяемые средства не идут на удовлетворение нужд рядовых украинцев, их не направляют ни на развитие сельского хозяйства, ни на здравоохранение, ни на инфраструктуру.

Выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов, — резюмировала сенатор.

Как писал NEWS.ru, посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка $235 тысяч) на проект поддержки «крымских» административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины. Финансирование должно способствовать облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. В частности, благодаря ему нуждающиеся смогут посещать «местные госпитали» и получать украинские паспорта.

Ранее сообщалось, что британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины. На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей). Средства предназначены для программы «Открытое будущее», которая запущена 1 января и будет длиться до 15 марта.