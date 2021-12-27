В Крыму заявили, что ждут провокаций от Украины в новогодние праздники

Провокаций в Крыму со стороны западных стран и Украины можно ожидать в любое время, заявил в интервью «Известиям» вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что в этом случае Россия обязательно отреагирует.

Ожидаю провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и Соединённым Штатам. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации, — сказал он.

Постпред также раскритиковал «Крымскую платформу» и подчеркнул, что её реализация добавила напряжённости в регионе.

Это документ о том, как разными способами сдерживать развитие РФ. Как сдерживать наше растущее влияние на международной арене. Это проект создания многочисленных очагов напряжённости вокруг нашего государства, — подчеркнул Мурадов.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ РФ в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным. Он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. При этом Москва будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу.

Глава государства добавил, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить». Цель состоит в достижении дипломатического переговорного результата, закреплённого юридически в рамках выдвинутых документов.