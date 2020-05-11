В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

https://static.news.ru/photo/ab71286e-93bd-11ea-ac74-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчёт «возвращения» полуострова. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Отмечается, что Климкин считает, что Крым вернётся в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.

Молохов заявил, что оба этих условия нереальны. Украина никогда не станет «витриной западного мира», на которую с надеждой будут смотреть крымчане, а полуостров никогда не будет обузой для России.

Кассандра Климкина «опять села в лужу», — цитирует РИА Новости Молохова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир. На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.