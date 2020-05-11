В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчёт «возвращения» полуострова. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Отмечается, что Климкин считает, что Крым вернётся в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.
Молохов заявил, что оба этих условия нереальны. Украина никогда не станет «витриной западного мира», на которую с надеждой будут смотреть крымчане, а полуостров никогда не будет обузой для России.
Кассандра Климкина «опять села в лужу», — цитирует РИА Новости Молохова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир. На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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