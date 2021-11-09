В китайском Хэйхэ пообещали награду за поиск источника вспышки COVID-19

Власти китайского города Хэйхэ, расположенного на границе с Россией, ввели локдаун из-за вспышки COVID-19. Как сообщил местный отдел пропаганды через социальную сеть WeChat, тех, кто поможет в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника заражения, ждёт вознаграждение в размере 100 тысяч юаней ($15,6 тысяч).

Местные власти через соцсеть призывают жителей оперативно сообщать в полицию возможные свидетельства, указывающие на распространение заболевания. Также граждан просят информировать соответствующие органы о незаконном пересечении границы, запрещённой охоте и рыбалке и приобретении импортных товаров через Интернет без согласования с властями.

В Хэйхэ строгий карантин был объявлен с 28 октября после того, как подтвердился один локальный случай заражения, а также три бессимптомных случая. В настоящее время COVID-19 заболели 200 человек.

Ранее в китайском городе Ланьчжоу с населением более 4 млн человек ввели локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции. Решение об ограничениях было принято после выявления в Китае 29 новых случаев заболевания, шесть из которых зафиксированы в Ланьчжоу. Жителям Ланьчжоу запрещено выходить из дома, за исключением случаев крайней необходимости. Въезд и выезд жителей в городе будет строго контролироваться.